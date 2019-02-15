В Помпеях в День святого Валентина, 14 февраля, археологи обнаружили древнюю фреску с изображением Нарцисса, глядящего на свое собственное отражение в воде.

Фреска была найдена в роскошной резиденции во время раскопок в центральной части дома, сообщает ВВС. Несколько месяцев назад там же была обнаружена фреска с изображением Юпитера, превратившегося в лебедя для соблазнения спартанской царицы Леды.

Ученые отмечают высокое качество исполнения работы и "нежные декоративные элементы". В скором времени резиденция, принадлежавшая богатому купцу, может быть открыта для посетителей.

По словам археолога Массимо Осанна, миф о Нарциссе был очень распространен в Помпеях. В мифологии он был сыном речного бога Кефиса и нимфы Лириолы, которая отличалась поразительной красотой. Нарцисс влюбился в собственное отражение, затосковал и умер от голода и страданий.

Фото: bbc.com

Как сообщала "Страна", археологи заявили, что нашли Ноев ковчег на горе Трон Соломона в Иране. Экспедиция учреждения обнаружила 400-футовый объект, который напоминает остатки Ноева ковчега.

Отметим, что по мнению археологов, город, который в Библии назвали Содомом, уничтожил астероид.