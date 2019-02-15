В Киеве возле станции метро "Позняки" произошло возгорание в магазине Roshen. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

"15 февраля в 15:51 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на ул. Срибнокильской, 11-Г, возник пожар.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 16:09 огонь был локализован, а в 16:13 полностью ликвидирован. К месту происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава. В происшествии никто не пострадал и не получил травм. Как отметили в ведомстве, причина пожара пока не установлена.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что причиной пожара в магазине Рошен на Позняках журналисты назвали поджог.

Также мы писали, что во время тушения пожара в многоэтажке на Радунской в Киеве спасатели нашли тело мужчины.