В пятницу, 15 февраля в 16:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 9-этажного жилого доме на ул. Радунская, 14 в Киеве. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Об этом передает Киев Оперативный со ссылкой на ГСЧС в г. Киеве.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По приезду пожарных на место происшествия было установлено, что горит квартира на 8-м этаже. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.

В 17:26 бойцы локализовали пожар на площади 16 кв. м, а в 17: 39-ликвидировали.

Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело мужского пола 1984 года. На месте пожара работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве загорелся один из корпусов НАУ. По данным спасателей, возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника.

Отметим, что причиной пожара в магазине Рошен на Позняках журналисты назвали поджог.