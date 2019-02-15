Ученые из Туринской астрофизической обсерватории выяснили, что Kepler-107c, расположенная рядом со звездой Kepler-107, похожей на Солнце, скорее всего, пережила столкновение экзопланет. Об этом пишет Naked Science.

Звезда Kepler-107 похожа на Солнце и расположена в 1,7 тыс. световых лет от Земли, вокруг нее вращаются 4 планеты. Две из них - Kepler-107b и Kepler-107c - при приблизительно одинаковых размерах (около 1,5 диаметра Земли) резко отличаются по массе: первая тяжелее Земли в 3,5 раза, а вторая — в 9,4. Это означает, что плотность ближайшей к звезде Kepler-107b составляет около 5,3 г/см3, а следующей за ней Kepler-107c — уже впечатляющие 12,6 г/см3.

Альдо Бономо (Aldo Bonomo) из Туринской астрофизической обсерватории и его коллеги выяснили, что причиной аномальной плотности Kepler-107с стала пережитая ею космическая катастрофа. По их мнению, выбросить в космос значительные количества вещества с поверхности, включая большую часть силикатных пород мантии, могло столкновение с массивным небесным телом. Из-за этого планета резко уменьшилась в размерах, оставшись в виде практически обнаженного, плотного и массивного железосодержащего ядра.

Проведенное учеными моделирование подтвердило, что такой сценарий действительно позволяет получить наблюдаемую у далекой звезды картину. По их оценкам, Kepler-107с может состоять из железа на внушительные 70 процентов, и если изложенная авторами картина подтвердится, это будет первым известным свидетельством столкновения экзопланет далеко за пределами Солнечной системы.

Напомним, астрономы опубликовали эффектное фото вечного ледника, расположенного в кратере Красной планеты.

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