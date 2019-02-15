За первый день работы нового закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля украинцы купили онлайн 4 млн долларов. Согласно сообщению Европейской бизнес ассоциации, об этом рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, встречаясь с представителями бизнеса по поводу нового валютного законодательства, передает "Интерфакс-Украина".

"В первый день, по данным банков, украинцы купили около $4 млн онлайн. В последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое", - сказал Смолий.

Как он отметил, регулятор будет анализировать реакцию рынка на новое законодательство и подумает над отменой других ограничений. В частности, одним из следующих ограничений, которое будет отменено, он назвал ограничение по репатриации дивидендов.

Также Смолий напомнил, что полная либерализация возможна только при наличии контроля вывода капитала в оффшоры, а для этого необходимо внедрение в Украине плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов. Кроме того, чиновник подчеркнул важность принятия парламентом законопроекта о "сплите", который поможет повысить качество регулирования небанковского финансового рынка.

Напомним, 7 февраля в силу вступил закон "О валюте и валютных операциях", который позволяет онлайн-покупку или продажу валюты для физических лиц.

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