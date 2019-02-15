Родители Дон Стерджесс, которая умерла от отравления предположительно "Новичком" в Солсбери, обвинили британские власти в сокрытии фактов по данному делу. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что у родителей скончавшейся девушки осталось много вопросов и они хотят получить ответы у британского правительства.

"Я хочу справедливости от нашего собственного правительства. Что они прячут? Я не думаю, что они все рассказали", - добавил отец скончавшейся девушки.

По словам родителей, в смерти дочери виноваты власти Британии, которые дали Скрипалям убежище в Солсбери. Супруги также заявили, что не ненавидят Россию, которую британские власти обвиняют в совершении нападения.

Дон Стерджесс распылила парфюм, в котором содержался яд, и скончалась. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, потому что отравляющееся вещество якобы производилось в России. В свою очередь, российские власти категорически отрицают эти обвинения.

4 марта 2018 в британском Солсбери двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии на скамейке. По заявлениям британского следствия, они были отравлены.

"Я требую справедливости от нашего правительства. Что они скрывают? Не думаю, что они сообщили нам все факты. Если я кого и виню, то правительство, - за то, что поселили (бывшего полковника ГРУ Сергея - Прим.Ред.) Скрипаля в Солсбери", - сказал отец погибшей британки.

Издание отметило, что супруги заявили, что не испытывают ненависти к России, которую британское правительство обвинило в отравлении Скрипалей. "Я не могу принимать это на свой счет", - сказала Кэролайн. "Если бы именно Дон была их целью, все было бы по-другому", - добавил Стэн.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", что стало поводом для долговременного закрытия в этом городе многих объектов бизнеса, а также перекрытия доступа людей к ряду жилых и парковых территорий. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в критическом состоянии в соседнем от Солсбери городе Эймсбери. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

Как сообщала "Страна", британские полицейские ведут расследование в отношении еще двух россиян, подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери.

Отметим, что в Солсбери герметично упакуют и снесут дом Скрипалей. Ранее британские власти выкупили дом Скрипаля.