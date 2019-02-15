Вечером в пятницу, 15 февраля, экстренно эвакуируют посетителей и работников ТРЦ "Проспект", расположенного на улице Гната Хоткевича, 1В в Киеве. Об этом сообщает журналист "Страны", который находится на месте событий.

Причиной эвакуации, по предварительным данным, стал звонок с сообщением о минировании здания. На месте находятся правоохранители и работники "скорой". Возле здания торгово-развлекательного центра много людей и машин.

Напомним, в последний день января из-за сообщения о минировании в Киеве закрывали центральные станции метро - Хрещатик и Майдан Незалежности, после проверки оказалось, что сообщение ложное.

Также мы писали, что 29 января поступило сообщение, что железнодорожный вокзал Киева "заминировали", из здания всех срочно эвакуировали, но взрывчатку тогда не нашли.