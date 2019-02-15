В Кабмине определили критерии, согласно которым будет оцениваться степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере захоронения. Периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) местными госадминистрациями будет зависеть от степени риска. Данные критерии были утверждены правительством 13 ноября, передает Юрлига.

Оценка степени риска от осуществления хозяйственной деятельности на кладбищах будет осуществляться по следующим критериям:

обеспечение содержания мест захоронений;

виды деятельности, которые осуществляются субъектом хозяйствования в сфере захоронения;

наличие нарушений требований законодательства в сфере захоронения;

наличие случаев наступления негативных последствий (как имущественный или моральный вред заказчикам ритуальных услуг, вред окружающей среде).

Периодичность проверок кладбищ местными городскими администрациями будет следующей:

с высокой степенью риска (от 41 до 100 баллов) - не чаще раза в два года;

со средней степенью риска (от 21 до 40 баллов) - не чаще раза в три года;

с незначительной степенью риска (от 0 до 20 баллов) - не чаще раза в пять лет.

Если нарушений не будет выявлено, то период между контролями могут увеличить.

Также издание приводит виды деятельности, которые осуществляются субъектом хозяйствования в сфере захоронения:

копание могилы (выкапывание могилы ручным или механизированным способом, опускание гроба с телом умершего в могилу, закапывание могилы, формирование намогильной насыпи и одноразовая уборка территории около могилы);

кремация тел;

монтаж и демонтаж намогильного сооружения во время организации подзахоронения;

захоронение и подзахоронение урны с прахом умерших в колумбарную нишу, в существующую могилу, в землю;

замощение урны с прахом умершего в колумбарную нишу.

Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина пришёл на кладбище и подорвался там на гранате.



Также мы писали, что в Британии нашли загадочное кладбище полное скелетов с черепами между ног.