Брата Елены Зайцевой, которую подозревают в виновности в смертельном ДТП в Харькове, унесшем жизни шести человек в октябре 2017 года, лишили прав и оштрафовали за пьяное вождение. Об этом сообщается на странице Police Control Ukraine в Facebook.

Сообщается, что Дзержинский районный суд Харькова оштрафовал Василия Зайцева на 10 тысяч гривен и лишил его прав на год за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 130 КУпАПа.

Инцидент, за который Василий понес ответственность, случился поздно вечером 3 июня 2018 года в Харькове. Он находился за рулем BMW, когда его остановили патрульные.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения... От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Зайцев отказался в присутствии двух свидетелей", - говорится в сообщении.

Скриншот, фото: Facebook/ Police Control Ukraine

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове произошло смертельное ДТП: автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. Из-за сильного удара Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). 26 октября одна из пострадавших скончалась в больнице из-за полученных травм. Также в аварии пострадала пассажирка Lexus.

20 октября по решению Киевского райсуда Харькова Елена Зайцева была арестована на 60 дней без возможности внесения залога. Позже мера пресечения продлевалась множество раз. Также арестован был Геннадий Дронов.

Судебные разбирательства продолжаются по сей день. Сейчас проходят дебаты, кто виноват больше - Зайцева или Дронов.