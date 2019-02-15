Руководство Минюста и ГСА определились с порядком информационного взаимодействия между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и Единым государственным реестром судебных решений. Приказ об этом под номером 270/5/94 был зарегистрирован в ведомстве 29 января 2019, сообщает Юрлига.

Отмечается, что информационное взаимодействие будет осуществляться бесплатно при помощи прикладных программных интерфейсов и автоматизированным способом с применением средств технической и криптографической защиты информации с соблюдением требований Закона "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах".

Взаимодействие и функционирование прикладных программных интерфейсов будет обеспечивать госпредприятие, которое входит в сферу управления Минюста и определенное техническим администратором Государственных реестров, и ГП "Информационные судебные системы" (ГП "ИСС"), входящее в сферу управления ГСА.

Тип и структуру электронных данных, которые будут передаваться и приниматься, процедуры взаимодействия информационных систем и изменения к ним, критерии отбора данных, форму журналов учета запросов и ответов и другие необходимые для взаимодействия реквизиты определят технический администратор Государственных реестров и ГП "ИСС" совместными решениями, оформленными отдельными протоколами.

ГП "ИСС" будет обеспечивать передачу в Государственные реестры всех электронных экземпляров судебных решений, вступивших в законную силу и отвечающих критериям, определенным в отдельных протоколах, вместе со сведениями, которые в соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона "О доступе к судебным решениям" не подлежат разглашению в текстах судебных решений.

По Закону, сведениями, которые не подлежат разглашению в текстах решений суда, являются:

- место жительства или нахождения физлиц с указанием адреса, номера телефонов или других средств связи, адреса электронной почты, регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, реквизиты документов, удостоверяют личность, уникальные номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

- регистрационные номера транспортных средств;

- номера банковских счетов и платежных карт;

- информация, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходили в закрытом судебном заседании;

- другие сведения, позволяющие идентифицировать физическое лицо.

Чтобы защитить персональные данные физлиц, которые передаются и принимаются во время информационного взаимодействия, будут использоваться организационно-технические меры, защищающие конфиденциальную информацию.

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