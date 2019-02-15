После того как адвокат Дмитрий Ильченко внес за Владислава Мангера залог в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО. Об этом пишет "Интерфакс".

"Очень хорошо себя чувствую, никаких претензий ни к кому не имею. Я готов полностью сотрудничать со следствием. Думаю, нам нужно меньше в прессе писать чепухи, а больше помогать друг другу в поиске реальных преступников", - сказал Мангер сразу после выхода из следственного изолятора вечером в пятницу, 15 февраля.

Фото: hromadske.ua

На вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога, он не ответил. Однако ранее адвокат Дмитрий Ильченко заявил, что для выплаты этой суммы планируется привлекать заемные средства. Позже он добавил, что в конечном итоге было принято решение о внесении залога им лично.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 февраля 2019 г.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Сам Мангер заявил, что не будет бежать из страны и готов ответить на все вопросы следователей. А в ночь на 15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2,5 миллиона.

Кроме того, "Страна" писала о том, что на суде по избранию меры пресечения Мангер назвал заказчиком смерти Гандзюк начальника отдела "Т" СБУ. В СБУ обвинения отрицают и заявляют о попытках дискредитировать Службу.

Также мы сообщали, что Владислав Мангер заявил, что его закроют в подвале СБУ, скажут, что повесился - и дело рассыпется.