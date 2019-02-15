В Национальном банке раскрыли новую схему обналичивания и легализации средств. Ее используют финансовые компании, которые дают кредиты большому числу физлиц. В регуляторе сделали детальное описание данного механизма в телеграмме №25-0006/7968, которая была разослана по банковской системе, передает UBR.ua.

Отмечается, что схема состоит из нескольких ступеней: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства по текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов. Их оформляют на 6-8 месяцев на крупные суммы. А люди достаточно оперативно обналичивают эти средства. Это ключевая цель — получить наличные.

Затем кредитные долги закрываются двумя способами. Либо юрлицами по договорам перевода кредитного долга, либо физлицами, но не за собственные средства, а за счет все тех же юрлиц — они перечисляют нужные суммы на счета людей и те расплачиваются.

"Источниками происхождения средств, которые используются финкомпанией для выдачи кредитов физлицам, являются поступления от значительного количества вновь созданных юридических лиц. Вместе с этим, финансовая компания в отдельных случаях (прежде, чем перечислить средства физлицам), осуществляет пополнение собственного счета в другом банке, с которого фактически перечисляются средства на счета физлиц. На счетах юрлиц — контрагентов финкомпании аккумулируются средства от большого количества других юрлиц, поступающих с различным назначением. В том числе в качестве оплаты за различные группы товаров и услуг. При этом средства, которые использовались финансовой компанией для выдачи кредитов физическим лицам и средства, которые использовались юрлицами для оплаты задолженности по кредитам физлиц, фактически поступали с одних и тех же источников", — говорится в документе НБУ.

Кроме того, в некоторых ситуациях к процессу подключается и банк. Финансовая компания выдавала людям потребительские кредиты из кассы предприятия, которая предварительно была подкреплена банком.

В телеграмме центробанка описанная схема названа рисковой деятельностью, для пущей наглядности чиновники ее даже нарисовали: в инфографике, кстати, участниками схем указаны домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидируемых компаний и женщины, находящиеся в декрете. А это значит, что он обязательно накажет банки, в которых найдет что-то подобное. Дабы не допускать такого в своих структурах, финансистам предписали тесно общаться с клиентами и лучше проверять подаваемые ими документы.

Фото: bank.gov.ua

Нацбанк выделил три основных принципа, которые финансисты должны выявлять при проверке документов:

Экономическую целесообразность проведения финансовых операций для каждой из сторон сделки, а не только для клиента соответствующего банка. Наличие достаточных реальных финансовых возможностей клиента проводить финансовые операции на соответствующие суммы, в том числе наличие потенциальных возможностей. Анализировать, например, финансовое состояние частных заемщиков — смогут ли он самостоятельно выплачивать крупные кредиты. Соответствие источников происхождения средств, которые поступают на счета клиента банка и используются для проведения дальнейших финансовых операций, содержания деятельности клиента (учитывается информация о содержании деятельности контрагентов клиента, договорных отношений и назначение платежа).

При этом регулятор выдал очень деликатные указания в случае обнаружения проблем. При выявлении несоответствий или рисковой деятельности, банкам рекомендуют "рассматривать вопрос об отказе от установления (поддержания) деловых отношений (в том числе путем расторжения деловых отношений)". Хотя банки наверняка расценят это как прямой приказ заморозить/закрыть счета.

Напомним, в Нацбанке рассказали, сколько денег тратят украинцы с банковских карт на мошенничества.

Также мы писали, что Нацбанк опубликовал перечень банков с нехваткой капитала.