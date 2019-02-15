По состоянию на середину февраля в Государственном реестре избирателей есть информация о почти 34 млн 545 тыс. избирателей с избирательным адресом. Об этом со ссылкой на руководителя Службы распорядителя Госреестра избирателей Александра Стельмаха пишет "Интерфакс".

Так, по его данным, всего в реестре содержится 35 млн 541 тыс. 743 записи, однако 996 тыс. 750 из них сопровождаются отметкой "выбыл". Кроме того, как и положено по закону, в реестре все еще хранятся 3 млн 109 тыс. 046 записей об умерших, их не вычеркивают в течение пяти лет. 27 тыс. 616 записей в госреестре касаются лиц без гражданства, 35 тыс. 917 записей - недееспособных лиц.

По данным главы ЦИК Татьяны Слипачук, в списки избирателей потенциально могут быть включены 29 млн 897 тыс. 548 украинцев, однако это не окончательная цифра. До 25 марта длится процесс изменения адреса для голосования, также не позднее чем за 30 дней до выборов будут созданы специальные избирательные участки.

Изменения данных коснутся украинцев, которые остались на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, однако имеют все юридические возможности изменить место голосования.

Напомним, в январе было названо количество избирателей на выборах президента. Их больше, чем после аннексии Крыма и появления "ЛДНР".

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