Сотрудники Днепровского управления полиции города Киева, под процессуальным руководством киевской Прокуратуры (№4), задержали сразу пятерых аферистов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что все пятеро мошенников обманули пенсионерку, завладев ее денежными средствами в размере 6640 долларов и 13 000 гривен. Подозреваемые подошли к жертве на улице и представились сотрудниками одного из магазинов бытовой техники, заявив, что женщина стала обладательницей большой скидки.

Чтобы воспользоваться предложением, ей нужно было показать свои документы, а также доказать свою платежеспособность. Так, злоумышленники оказались дома у женщины. Затем они отвлекли ее внимание и подменили денежные средства обрезками из газет.

Все пятеро аферистов были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им были объявлены подозрения по ч2 ст 190 УК Украины ("мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему"). Также стражи порядка считают, что они причастны к аналогичным преступлениям.

Фото: Telegram/Київ Оперативний

Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные в масках избили битами пенсионерок. Самой старшей - 103 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве у пенсионера украли пенсию и кольцо под предлогом бесплатной проверки и замены счетчиков.