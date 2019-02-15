В пятницу, 15 февраля, Министерство здравоохранения Украины пожаловалась на хакерскую атаку на свой официальный сайт. Сообщение об этом ведомство опубликовало в Facebook.

Так, пресс-служба Министерства охраны здоровья сообщает, что официальный сайт МОЗ был недоступен для пользователей из-за атаки на него. Однако уже спустя некоторое время - в 15:30 - специалистам удалось возобновить функционал сайта, с тех пор он работает в обычном режиме.

Скриншот: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, в январе 2019 года хакеры украли 773 млн почтовых адресов c 22 млн паролей и выложили их в сеть.

Также мы писали, что хакер из Львова заразил вирусами две тысячи компьютеров в 50 странах мира.