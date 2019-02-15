В пятницу, 15 февраля, в Киеве спасатели выловили из Днепра труп женщины, который плавал на поверхности воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Информация о том, что в Днепре был найден труп женщины, поступила спасателям от правоохранителей днем, около 13:13. Тело погибшей было недалеко от моста Метро.

Володазы ГСЧС, используя специальное снаряжение, выловили труп, который находился в трех метрах от берега на поверхности воды. Тело передали правоохранителям. Полицейские выясняют, что случилось с погибшей.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, в начале января в Киеве нашли обгоревший труп женщины.

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