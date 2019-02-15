Торги на валютном рынке завершились к концу недели в позитивном ключе: безналичный доллар подешевел на 3 копейки, и остановился в рамках 27,23-27,24 грн./$. Об этом рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Однако финансисты все еще жалуются на скудность объемов торгов и небольшую активность, хотя они были заинтересованы в закрытии максимального числа сделок до понедельника. 18 февраля в Штатах будут праздновать День Президентов, потому американские банки не будут работать и проводить долларовые платежи. Наступит суточная пауза в проводках. Сделки на украинском межбанке будут заключаться на условиях tom - с поставкой на следующий день.

"Сегодняшняя умеренная активность рынка, сдержанная курсовая динамика и шаткий баланс предложения и спроса обусловлены завершением рабочей недели в сочетании с фактором частично отложенных на вторник операций в связи с работой рынка в понедельник на условиях tom из-за выходного дня в США", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Отмечается, что безналичный рынок заразил своей вялостью и обменники, где курсы практически не менялись перед выходными.

"Наличный рынок открылся котировками 27,15-27,20 грн./$, к середине дня диапазон сократился до 27,16-27,20 грн./$", - уточнил Куринной.

Как отмечает издание, в начале новой недели финансисты ожидают достаточно спокойную торговлю на межбанке.

"Рынок может открываться в рамках 27,20-27,26 грн./$, только после этого станет понятно, куда пойдет. Хотя если бизнес правильно выстроил денежные потоки с учетом американского выходного, то он может не сильно сказаться на курсовых значениях доллара", - считает Юрий Гриненко.

Прогноз Олега Куринного оказался в более широком диапазоне - 27,20-27,30 грн./$.

Напомним, по данным НБУ, за январь объем наличных денег в Украине сократился до 429 млрд гривен.

Также сообщалось, что в январе украинцы продали банкам валюты больше, чем купили.