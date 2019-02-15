В пятницу, 15 февраля, в Киеве произошел пожар в магазине Roshen, что на Днепровской набережной, 30. Пламя выжгло два стекла в витрине, все товары и мебель внутри помещения остались целыми.

Никто из сотрудников и посетителей магазина не пострадал. Согласно неподтвержденным данным, пожар мог возникнуть в результате поджога. Об этом сообщил Информатор.

Видео: Facebook/Информатор Киев

Как рассказали очевидцы, они видел, как к магазину подходил мужчина, одетый в военную форму. В руках у него было ведро. Затем он вылил жидкость из ведра на стену магазина и скрылся. После этого здание начало гореть.

К месту происшествия подъехали пожарные, которые оперативно потушили огонь. Причины пожара будет устанавливать следствие, как и то, являлся ли он результатом поджога.

Отмечается, что ведро, о котором сообщали свидетели, лежит у магазин. Однако версия о поджоге пока официально не подтверждалась.

Напомним, корпорация Roshen сохранила объем производства сладостей, но потеряла одну позицию в мировом рейтинге.

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