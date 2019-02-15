В январе украинцы стали чаще заходить на "Википедию" и реже во "Вконтакте". Впрочем, запрещенная соцсеть по-прежнему входит в пятерку самых популярных сайтов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Factum Group Ukraine, пишет аin.

Рейтинги сайтов составлялись по охвату и среднедневной доле, при этом учитывались данные по десктопам и мобильным устройствам (Android). Оказалось, что по среднедневной доле первая десятка сайтов в январе не менялась. По-прежнему самыми популярными остаются: Google, YouTube, Facebook, Ukr.net и Вконтакте.

По охвату Instagram и "Википедия" поднялись, а Вконтакте просели. Первая пятерка выглядит следующим образом: Google, YouTube, Facebook, Приватбанк и OLX.

Что касается приложений, в январе в ТОП-5 вошли: Viber, Privat24, Instagram, Facebook Messenger, OLX.

Инфографика: ain.ua

Напомним, запрещенные ВКонтакте и Одноклассники остаются одними из самых посещаемых сайтов Украины.

Также мы писали о том, отказались ли украинцы от "ВКонтакте" и "Яндекса", и кого власти намерены блокировать дальше.