Позиции гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 15 февраля, укрепились до 27,235 грн/$1 с 27,25 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 27,22-27,25 грн/$1.

Согласно информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 15 февраля снизился до 27,2507 грн/$1 с 27,136 грн/$1.

Также в Национальном банке Украины составили официальный курс гривни к иностранным валютам на 18 февраля 2019 года.

100 долларов США 2724.7894;

100 ЕВРО 3068.1129;

10 российских рублей 4.0849.

По данным НБУ: объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 февраля составил 294.5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $258.0 млн.

Напомним, банкиры объяснили, зачем приподняли наличный курс доллара к гривне.

Также мы писали, что в последний рабочий день недели курс гривни начал падать, а доллар расти.