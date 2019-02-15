Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно заплатили за потребленную в январе электрическую энергию, пользуясь счетами старого поставщика, в общей сложности перечислив ему около 39 млн грн. Об этом сообщается на сайте "ДТЭК Киевские электросети".

"Некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электрическую энергию на счета оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля на его счета поступило 39 млн грн", - говорится в сообщении.

В компании, которая с начала 2019 года является оператором системы распределения, заверили, что до конца февраля самостоятельно вернут средства на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги".

"Клиентам не нужно оформлять для этого какие-либо документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продолжится до конца февраля", – говорится в сообщении.

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