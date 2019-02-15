Президент Дональд Трамп заявил, что он введет режим чрезвычайного положения в США, чтобы добиться выделения денег на строительство стены на южной границе США в обход Конгресса. Об этом в Twitter пишет Associated Press.

Он намерен объявить о введении режима чрезвычайного положения, чтобы выделить около $8 млрд на возведение барьера на границе с Мексикой. Это возможно, так как режим предполагает предоставление президенту расширенных полномочий для борьбы с кризисом.

Скриншот: Twitter/ The Associated Press

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Также мы писали, что Трамп опубликовал фото стены с Мексикой.