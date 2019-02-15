Работника скорой помощи, проигнорировавшего вызов полиции о плохом самочувствии человека, который позже скончался, отдадут под суд в Одессе. Об этом сообщили представители прокуратуры Одесской области на сайте ведомства.

Как рассказал советник начальника ГУ ЧП в Одесской области Руслан Форостяк, полицейские патрульной службы приехали на вызов к ж/д вокзалу. Там разгуливал полураздетый человек в неадекватном состоянии.

Стражи порядка вызвали неотложку, которая не доехала до места и встала неподалеку. Затем один из сотрудников полиции напомнил медикам, где именно находится человек, которому нужна медицинская помощь, но скорая никак не отреагировала.

Так и не дождавшись врачей, патрульные самостоятельно оказали первую помощь больному, однако он все же скончался. Лишь после этого машина скорой помощи подъехала, чтобы констатировать смерть человека.

Кроме того, полиция установила, что врачи, игнорировавшие законные требования, были в состоянии алкогольного опьянения. Они были задержаны.

Против пьяного медика было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 139 - неоказание помощи больному медицинским работником, повлекшее смерть больного или иные тяжкие последствия. Прокуратура Одессы направила дело в суд.

Напомним, в Днепре мужчина около часа умирал на глазах у 6-летней дочери пока ехала "скорая".

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