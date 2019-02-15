Львовский сурок Маруся, которая обитает во Львовском эколого-натуралистическом центре, сегодня предсказала ранюю весну. Об этом сообщается на странице Львовского горсовета в соцсети.

15 февраля во Львовском эколого-натуралистическом центре на Сретенье разбудили сурка. Четырехлетняя бабачиха Маруся проснулась рано, вела себя активно и много свистела, передает местное издание 032.ua.

По словам директора эколого-натуралистического центра Игоря Антаховича, это является признаком ранней и теплой весны, которую можно ждать уже в середине марта.

За последние десять лет сурки из Львова правильно прогнозировали погоду восемь раз. Любопытно, что у сурка Маруси есть подруга, также Маруся, с которой они обычно вместе предвещают приход весны, но в этом году она еще спит. Специалисты говорят, это связано с нестабильной погодой осенью, из-за которой сурки ушли в спячку в разное время.

Также стало известно, что проснувшейся сурчихе уже ищут друга. Вероятно, это будет сурок из Днепропетровской области.

Фото: facebook.com

Напомним, 2 февраля харьковский сурок Тимка III также не увидел своей тени, когда его разбудили. В Харькове предсказателя будят именно в день Сурка, который в США отмечается 2 февраля, в то время как во Львове сурка будят почти на две недели позже, а именно на Сретенье, то есть 15 февраля.

Предсказания сурков происходят следующим образом. Грызун просыпается, и если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, то сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.

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