Суд оправдал замначальника Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Юрия Бурого, которого обвиняли в мошенничестве и вымогательстве взяток у предпринимателей, которые занимались вырубкой елок. Об этом со ссылкой на приговор пишут "Украинские Новости".

Вместе с Юрием Бурым по обвинению проходили еще двое его знакомых экс-полицейских Дмитрий Ребенок и Игорь Заровный. Они также были оправданы.

Инцидент, из-за которого полицейские попали под суд случился еще в 2016 году, когда капитан полиции Бурый работал старшим уполномоченным и начальником отделения Управления защиты экономики в Черниговской области. По версии обвинения, в ноябре - декабре он со своими знакомыми решил заняться вымогательством взяток у предпринимателей, занимающихся заготовкой "новогодних елок" (сосен - самосеек) под Черниговом, их перевозкой и продажей. Утверждалось, что от владельцев каждой машины с елками полицейские требовали 4,5 тысячи гривен за беспрепятственный проезд по области.

Следствие посчитало данное преступление мошенничеством, так как оперуполномоченный Управления защиты экономики не имел полномочий осуществлять проверку законности вырубки и реализации "новогодних елок" в Черниговской области. В декабре 2016 года все трое полицейских были задержаны при получении 15 тысяч гривен от двоих предпринимателей, захотевших заниматься бизнесом по вырубке и продаже елок в Городне.

Ни один из задержанных на суде свою вину не признал. По их словам, потерпевшие уговаривали их взять 15 тысяч гривен, однако они этих денег у них не требовали.

В феврале 2019 года состоялся суд, который признал недопустимым ряд доказательств обвинения, в том числе, видеозаписи допросов двоих подсудимых, оперативно-розыскное дело, материалы негласных следственных (розыскных) действий.

Напомним, топ-начальника голосеевской полиции Киева поймали на взятке в 34 тысяча долларов.

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