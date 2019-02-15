Водитель такси в Киеве выхватил из рук иностранного туриста кошелек и, пытаясь сбежать, избил гида, который сопровождал гостя. Об этом сообщается на сайте киевской полиции.

Отмечается, что двое граждан других стран решили посмотреть один из музеев Киева в Подольском районе. Мужчины вызвали такси, чтобы приехать к месту назначения быстрее. Однако, когда таксист довез их до музея, то потребовал большую сумму, чем было оговорено ранее. Получив отказ, водитель выхватил у одного из иностранцев кошелек и попытался сбежать.



"Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, потерпевший сразу обратился за помощью к гиду, а она, в свою очередь, пыталась остановить транспортное средство. В результате столкновения с автомобилем женщина получила травмы. Кроме того, злоумышленник несколько раз ее ударил, после чего скрылся", говорится в сообщении.

Отмечается, что получив информацию об инциденте, сотрудники отдела криминальной полиции начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту совершения преступления. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение таксиста. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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