42-летний британский актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри объявили о помолвке. Сообщение об этом появилось в соцсети - о помолвке рассказала счастливая невеста на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, Орландо Блум сделал предложение своей 34-летней возлюбленной в День Святого Валентина. В соцсети также опубликовано фото, на котором запечатлена ее рука с обручальным кольцом.

Фото: instagram.com

Известно, что для обоих этот брак станет вторым. Орландо Блум был ранее женат на австралийской супермодели Миранде Керр - брак продержался три года (2010-2013). А Кэти Перри два года (2010-2012) была замужем за британским комиком Расселом Брендом.

Ранее "Страна" писала о том, что помолвке предшествовало расставание пары, о котором они объявили в 2017 году.

Также мы сообщали, что у Кэти Перри лопнули брюки на шоу American Idol.