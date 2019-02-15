В пятницу, 15 февраля, начал действовать безвизовый режим с Уругваем для украинцев. Об этом сообщает посольство Украины в Аргентине на своей странице в Facebook.

Теперь граждане Украины смогут без визы находиться в Уругвае 90 дней. Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо иметь действительный загранпаспорт, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину - в случае потери за границей паспорта.

Отметим, что перелет из Киева в аэропорт Монтевидео в Уругвае - удовольствие не из дешевых. Билеты, к примеру, на март 2019 года обойдутся минимум в 26,9 тысяч гривен в одну сторону для пассажира без багажа. То есть, по самым грубым подсчетам, туда-назад - минимум две тысячи долларов.

Скриншот: Facebook/ Embajada de Ucrania en la Argentina / Посольство України в Аргентині

Напомним, Таиланд ввел 30-дневный безвизовый режим для украинцев.

Также мы писали, что, по данным украинского МИД, Украина договаривается о безвизе с 22 странами.