Большая часть жителей Франции, Германии, Латвии, Польши, России, Сербии и Украины заявили, что конфликт на востоке Украины - это внутренне дело страны, которое должно решаться без внешнего вмешательства. Такие данные получили специалисты Фонда Фридриха Эберта для Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

Опрос показал, что 74% опрошенных граждан Сербии, 64% граждан России и 63% граждан Украины придерживаются мнения, что конфликт на востоке Украины - это внутреннее дело страны. С ними согласны 55% граждан Латвии и 54% опрошенных из Польши.

В меньшинстве оказались Германия и Франция – соответственно 40% и 34% респондентов.

Среди украинцев только 31% опрошенных не согласны с данным утверждением. Их поддерживают 21% жителей Сербии, 30% России, 41% Польши, 39% Латвии, 54% Германии и 46% Франции.

При этом идея введения новых санкций против РФ была полностью или частично поддержана 66% опрошенных жителей Украины и 62% Польши. Во Франции с этой идеей согласны 33% опрошенных, в Латвии – 36% в Германии – 17%, в России и Сербии – по 6%.

Полностью или частично в поддержку миротворческой миссии ООН в Украине высказались 63% жителей Польши, по 53% - Латвии и Украины, 49% - Франции, 48% - Германии. В России это предложение поддерживает 34% опрошенных.

Опрос проводился силами Фонда Фридриха Эберта в 2018 году, содержатся в докладе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, опубликованном в рамках конференции, которая проходит в Мюнхене 15-17 февраля.

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