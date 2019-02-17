В пятницу, 15 февраля, в Киеве официально открылся избирательный штаб Петра Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс".

Руководителем штаба стал первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, а руководителем кампании кандидата - экс-глава фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде VIII созыва Игорь Грынив.

Юридическим обеспечением избирательной кампании Петра Порошенко будет заниматься народный депутат Руслан Князевич. За общеполитическое направление и организацию работы с народными депутатами отвечает лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов. Нардеп от БПП Сергей Березенко будет заниматься организационным направлением кампании.

Напомним, на расчищенной от МАФов Вокзальной площади Киева установили палатку с агитацией Порошенко.

Также мы писали, что большинство киевлян считают Томос предвыборной агитацией Порошенко.