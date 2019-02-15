Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и госсекретарь США Майк Помпео провели переговоры в сердечной и эффективной атмосфере. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза после завершения брюссельской встречи глав внешнеполитических ведомств Европы и Америки, передает "Интерфакс-Украина".

"Было затронуто большое количество вопросов в течение немногим более часа", - сказал собеседник СМИ журналистам в пятницу на условиях анонимности в ответ на просьбу прокомментировать содержание этих переговоров.

Он, в частности, заявил о своем убеждении, что "во время дискуссии между Майком Помпео и госпожой Федерикой Могерини вопрос об ограничительных мерах (в отношении РФ - ИФ) поднимался как прямое следствие инцидента близ Керченского пролива".

Кроме того, переговоры затронули волнения в Венесуэле и совещание Международной контактной группы по этому государству.

Также они говорили о мирном процессе в Афганистане, и перспективе политического переходного периода в Сирии. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и о будущем саммите США-КНДР, продолжил источник.

Встреча коснулась и темы Западных Балканах. "Они приветствовали преспанское соглашение (об изменении названия Македонии), но вызовы в регионе еще остаются", - отметил функционер ЕС.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Помпео обсудил Украину с министром иностранных дел Венгрии.