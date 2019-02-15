В Киеве на Вокзальной площади, которую буквально недавно очистили от незаконно размещенных там МАФов, установили агитационную палатку Петра Порошенко. Об этом пишет Vgorode.

Отмечается, что во вторник, 12 февраля, коммунальщики полностью закончили демонтаж незаконно установленных торговых точек на вокзале. Тогда же замглавы КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев уверил, что торговцы не вернутся на это место, если полиция сможет удерживать ситуацию.

А уже в пятницу, 15 февраля, на место торговцев пришли агитаторы. Они установили возле вокзала палатку "Ми йдемо своїм шляхом" и раздают печатную продукцию с призывами голосовать на предстоящих выборах за действующего президента Порошенко.

Фото: kiev.vgorode.ua

Напомним, большинство киевлян считают Томос предвыборной агитацией Порошенко.

Также мы писали, что в Киеве агитаторы раздавали книги с партийной символикой в детсаду.