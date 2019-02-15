Боксера-профессионала Петра Очеретяного, который одним ударом убил сотрудника президентской охраны Василия Хмелюка в Печерском районе Киева, суд отравил на экспертизу в психиатрическую больницу имени Павлова.

Об этом "Стране" рассказали источники в МВД столицы.

В МВД отмечают, что сейчас правовая квалификация этого преступления остается неизменной - ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство), поэтому возникла необходимость исключить состояние аффекта и наличие психических расстройств у подозреваемого Очеретяного.

Согласно "поправкам Лозового", следователь не может направить его на экспертизу своим постановлением. Поэтому полиция обратилась с ходатайством о назначении психолого-психиатрической экспертизы в Печерский райсуд. По данным наших собеседников, вчера, 15 февраля, следственный судья Виталий Писанец принял решение удовлетворить ходатайство следствия и назначить психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому Петру Очеретяному. Оба его адвокатов и сам подозреваемый не возражали против этого исследования.

Эта экспертиза проводится в психиатрической больнице им.Павлова на улице Кирилловской в Киеве. Если эксперты установят, что в момент нанесение удара подозреваемый не был в состоянии аффекта и мог контролировать свои действия, тогда он будет признан посудным и дальнейшую его судьбу будет решать суд. Очеретяный сейчас находится в Лукьяновском СИЗО, но конвой в ближайшее время должен доставить его в больницу Павлова.

Ранее "Страна" сообщала, что жена охранника Порошенко рассказала, как именно произошел конфликт с боксером, в котором убит ее муж.

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