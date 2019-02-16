Совет ЕС 18 февраля не собирается принимать заключительный документ по Украине
Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС 18 февраля не планируют принимать заключительный документ по Украине, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности в Брюсселе в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
"Не будет заключительного документа. По крайней мере, не предусмотрено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Украина станет центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.
Функционер ответил на просьбу журналистов объяснить, почему Совет ЕС не может четвертый год принять заключение по Украине с четкими формулировками по России и указанием на санкции.
"Может быть, потому что мы хотим продвинуться на политическом пути. Я думаю, что позиция ЕС по Украине очень ясна. Нет никаких неясностей относительно внешних вызовов, которым противостоит страна, относительно трудностей, которые известны. Есть прямые вызовы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом Украины".
"Я не думаю, что есть много сомнений относительно позиции Европейского союза по отношению к Украине и по отношению к тем вызовам, которым противостоит эта страна, если посмотреть на экономическую, техническую и политическую поддержку, которую ЕС оказывает Украине", - сказал источник.
Он считает, что по вопросам политики безопасности в отношении Украины позиция союза предельно ясна: речь идет "о незаконной оккупации Крыма Россией, о серьезнейшей ответственности России за нестабильность и конфликт на востоке страны и теперь еще о непропорциональных мерах, принятых недавно при противостоянии у Керченского пролива".
Европейский чиновник напомнил, что существуют "ограничительные меры, или санкции, если вы хотите их так называть, которые в течение лет назначались союзом и обновлялись в связи с упомянутыми элементами конфликта".
Он отверг "сомнения относительно позиции ЕС в том, что касается поддержки, которую союз оказывает Украине".
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