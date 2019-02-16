Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС 18 февраля не планируют принимать заключительный документ по Украине, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности в Брюсселе в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Не будет заключительного документа. По крайней мере, не предусмотрено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина станет центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

Функционер ответил на просьбу журналистов объяснить, почему Совет ЕС не может четвертый год принять заключение по Украине с четкими формулировками по России и указанием на санкции.

"Может быть, потому что мы хотим продвинуться на политическом пути. Я думаю, что позиция ЕС по Украине очень ясна. Нет никаких неясностей относительно внешних вызовов, которым противостоит страна, относительно трудностей, которые известны. Есть прямые вызовы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом Украины".

"Я не думаю, что есть много сомнений относительно позиции Европейского союза по отношению к Украине и по отношению к тем вызовам, которым противостоит эта страна, если посмотреть на экономическую, техническую и политическую поддержку, которую ЕС оказывает Украине", - сказал источник.

Он считает, что по вопросам политики безопасности в отношении Украины позиция союза предельно ясна: речь идет "о незаконной оккупации Крыма Россией, о серьезнейшей ответственности России за нестабильность и конфликт на востоке страны и теперь еще о непропорциональных мерах, принятых недавно при противостоянии у Керченского пролива".

Европейский чиновник напомнил, что существуют "ограничительные меры, или санкции, если вы хотите их так называть, которые в течение лет назначались союзом и обновлялись в связи с упомянутыми элементами конфликта".

Он отверг "сомнения относительно позиции ЕС в том, что касается поддержки, которую союз оказывает Украине".

Ранее "Страна" писала о том, что Европарламент и Совет Евросоюза одобрили поправки газовой директивы по "Северному потоку-2".

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