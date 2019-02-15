В Сочи подошли к концу трехдневные переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В итоге Бацька внезапно сделал заявление об объединении двух государств в Союз, передают Дни.ру.

Лукашенко заявил, что решением дальнейшего объединения двух стран должны заниматься их граждане. По словам Лукашенко, Минск будет действовать в этом направлении исходя из позиции московских коллег. "Мы и завтра можем объединиться вдвоем (с Путиным. – Прим. ред.) , у нас проблем нет", – признался он.

Лукашенко: Мы готовы настолько далеко идти в единении государств и народов, насколько вы готовы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет pic.twitter.com/WU6u0OfYuF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 лютого 2019 р.

Видео: Твиттер/Дмитрий Смирнов

Также президент снова отметил, что не планирует обсуждать вопрос о суверенитете Белоруссии. Независимость братской республики от России Бацька назвал "святым делом".

Комментируя переговоры с Лукашенко, Владимир Путин заявил, что в рамках Союзного государства необходимо создавать наиболее благоприятные условия как для Москвы, так и для Минска. "Мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам", – сказал президент журналистам.

Издание отмечает, что, скорее всего, Путин остался доволен трехдневными переговорами с лидером соседнего государства. "Работа у нас получилась", – оценил Путин разговор с белорусским коллегой. Также Путин подчеркнул, что хотел не просто поработать, а дать Лукашенко возможность покататься на лыжах и поиграть в хоккей.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко шли в Сочи с 13 февраля. Большую часть времени президенты общались с глазу на глаз. Они обсудили судьбу Союзного государства и дальнейшие шаги в направлении интеграции.