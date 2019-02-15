В субботу, 16 февраля синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду. Лишь в Прикарпатье и Закарпатье выглянет солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Существенных осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях и на севере Левобережья местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Ночью и утром в Украине местами туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в восточных областях, Приазовье и в горных районах местами 4-9 градусов мороза. Днем ожидается от +1 до +6, на Прикарпатье и Закарпатье обещают +5-10 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила, что весеннюю погоду в Украине местами испортит мокрый снег.

Также мы сообщали, что целый город в России накрыло черным снегом. Видео.