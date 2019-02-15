В Украине 13 и 14 февраля состоялись три матча в рамках 36-го тура Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч. "Ледяные Волки" вырвали победу у МХК "Динамо" и прервали 24-матчевую серию поражений, "Донбасс" обыграл "Днепр" и возглавил турнирную таблицу, а "Кременчуг" вернулся на вторую позицию после разгрома над "Белым Барсом".

В частности, "Кременчук" обыграл Белый Барс со счетом 9:2 и вышел на втрое место в турнирной таблице.

Видео: youtube.com

"Донбасс" выиграл у "Днепра" 5:2 и возглавил турнирную таблицу.

Видео: youtube.com

А "Ледяные Волки" победили МХК "Динамо" 5:4, но находятся на последней строчке турнирной таблицы.

Видео: youtube.com

Фото: uhl.ua

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