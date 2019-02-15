Появились фото и видео, как в Киеве на Позняках горит фирменный магазин Roshen
Сегодня, 15 февраля, в Киеве на проспекте Николая Бажана, 3Г, в районе метро Позняки произошел пожар в магазине Roshen. Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный житель Андрей Чудовский.
Скриншот: Facebook/Андрей Чудовский
Согласно опубликованному в социальной сети видео, к месту возгорания прибыли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые пытаются потушить пожар. Также на месте происшествия находится наряд киевской полиции. В данный момент информация о пострадавших не поступала.
Фото: Facebook/Андрей Чудовский
Видео: Facebook/Андрей Чудовский
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Также сообщалось, что из-за пожара у Дарынка в Киеве стартует масштабная проверка предприятий.