Сегодня, 15 февраля, в Киеве на проспекте Николая Бажана, 3Г, в районе метро Позняки произошел пожар в магазине Roshen. Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный житель Андрей Чудовский.

Скриншот: Facebook/Андрей Чудовский

Согласно опубликованному в социальной сети видео, к месту возгорания прибыли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые пытаются потушить пожар. Также на месте происшествия находится наряд киевской полиции. В данный момент информация о пострадавших не поступала.

Фото: Facebook/Андрей Чудовский

Видео: Facebook/Андрей Чудовский

Раннее мы писали, что в жилом доме на Арсенальной в Киеве начался пожар.

Также сообщалось, что из-за пожара у Дарынка в Киеве стартует масштабная проверка предприятий.