Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз. Это произошло на следующий день после матча "Шахтер" – "Айнтрахт" (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Спасибо, любимая", – написал Андрей Пятов в Instagram и показал фотографию, на которой указаны указана дата рождения - 15.02.2019, пол ребенка - мальчик, рост - 50 см, вес - 3010 граммов.

Фото: instagram.com

Известно, что у Андрея и его жены Юлии уже есть трое детей, все - девочки.

Напомним, накануне "Шахтер" в Харькове в меньшинстве вничью сыграл с немецким "Айнтрахтом". На 11-й минуте команда осталась вдесятером после удаления Тараса Степаненко, получившего вторую желтую карточку. Андрей Пятов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ранее "Страна" писала о том, что ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины, в котороп Пятов - январь, Ярмоленко - октябрь, а Марлос - ноябрь.

Также мы сообщали, что журнал France Football составил рейтинг лучших футбольных команд планеты.