Апелляционный суд Черкасской области в порядке спецконфискации зачислил с государственный бюджет Украины еще 1 млрд 478 млн грн. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Юрий Луценко

"Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджет зачислено в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

При этом генпрокурор не сообщил, по какому конкретно делу суд принял такое решение, а также кому ранее принадлежали конфискованные средства. Луценко только отметил, что деньги от спецконфискации снова пойдут на разработку и производство новой военной техники.

"Это значит, что армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы", - отметил генпрокурор.

Напомним, в январе госбюджет Украины недополучил 6,5 миллиардов.

Также сообщалось, что дефицит государственного бюджета Украины за минувший год вырос до 59 млрд.