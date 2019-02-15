В понедельник, 18 февраля, в Киеве состоится марш "против оборотней в полицейских погонах" и "тех сотрудников МВД, для кого "Беркуту" - слава". Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.

Шествие активистов из движения "Освобождение" намечается на 18:00 от Крепостного переулка до Министерства внутренних дел. По словам Соболева, акция по названием "Бандера, вставай!" также проходит против тех, "для кого приказ начальника выше закона", а "служение Украине - лишь слова для прикрытия собственного обогащения".

Также Соболев озвучил требования протестующих:

Сделать должность главы Национальной полиции действительно независимой. Провести реальную деполитизацию полиции. Исключить положение о необходимости голове НПУ согласования с министром ключевых управленческих вопросов, например кадровых (назначение заместителей Председателя, руководителей территориальных органов и их заместителей). Внедрить в Украине "скандинавскую модель" обеспечения правопорядка на публичных собраниях, которая основывается на идее минимизации демонстрации силы и взаимодействия между полицией и участниками массовых мероприятий. Запретить использование балаклав, шапок-масок, бафов и т. п, которые прикрывают лица сотрудниками правоохранительных органов во время охраны публичного порядка. Усилить ответственность сотрудников правоохранительных органов и их руководителей за сокрытие или отсутствие номера нагрудного знака на униформе и шлеме, а также за использование балаклав во время мероприятий по охране общественного порядка, установления реальной ответственности за такие нарушения. Указывать индивидуальный номер сотрудников полиции на жетоне таким образом, чтобы обеспечить возможность распознавания номера на расстоянии, а также в темное время суток. - Провести профилактическую переаттестацию сотрудников полиции особого назначения при участии психолога, международных экспертов, общественности с правом решающего слова и прохождением полицейскими психофизиологического исследования с использованием полиграфа. Привлечь к ответственности всех сотрудников Национальной полиции Украины, которые нарушали свободу мирных собраний, превышали свои полномочия, совершали преступления в отношении протестующих с 2014 года и до сегодня Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что полицейский, который крикнул "Ложись, Бандера!", вышел из СИЗО и рассказал свою версию конфликта с С14.

Также мы писали о том, что четырем радикалам из С14, которые штурмовали Подольский РОВД в Киеве, объявили о подозрении.