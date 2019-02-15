"Бандера, вставай!" Соболев анонсировал марш в Киеве против "оборотней в погонах" и балаклав
В понедельник, 18 февраля, в Киеве состоится марш "против оборотней в полицейских погонах" и "тех сотрудников МВД, для кого "Беркуту" - слава". Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины от фракции "Самопомощь" Егор Соболев.
Шествие активистов из движения "Освобождение" намечается на 18:00 от Крепостного переулка до Министерства внутренних дел. По словам Соболева, акция по названием "Бандера, вставай!" также проходит против тех, "для кого приказ начальника выше закона", а "служение Украине - лишь слова для прикрытия собственного обогащения".
Также Соболев озвучил требования протестующих:
- Сделать должность главы Национальной полиции действительно независимой. Провести реальную деполитизацию полиции. Исключить положение о необходимости голове НПУ согласования с министром ключевых управленческих вопросов, например кадровых (назначение заместителей Председателя, руководителей территориальных органов и их заместителей).
- Внедрить в Украине "скандинавскую модель" обеспечения правопорядка на публичных собраниях, которая основывается на идее минимизации демонстрации силы и взаимодействия между полицией и участниками массовых мероприятий.
- Запретить использование балаклав, шапок-масок, бафов и т. п, которые прикрывают лица сотрудниками правоохранительных органов во время охраны публичного порядка.
- Усилить ответственность сотрудников правоохранительных органов и их руководителей за сокрытие или отсутствие номера нагрудного знака на униформе и шлеме, а также за использование балаклав во время мероприятий по охране общественного порядка, установления реальной ответственности за такие нарушения.
- Указывать индивидуальный номер сотрудников полиции на жетоне таким образом, чтобы обеспечить возможность распознавания номера на расстоянии, а также в темное время суток.
- - Провести профилактическую переаттестацию сотрудников полиции особого назначения при участии психолога, международных экспертов, общественности с правом решающего слова и прохождением полицейскими психофизиологического исследования с использованием полиграфа.
- Привлечь к ответственности всех сотрудников Национальной полиции Украины, которые нарушали свободу мирных собраний, превышали свои полномочия, совершали преступления в отношении протестующих с 2014 года и до сегодня
Фото: facebook.com
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