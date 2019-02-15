В День влюбленных, 14 февраля, в Украине зарегистрированно 2439 брака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Минюста на запрос журналистов.

"Общее количество зарегистрированных браков 14 февраля 2019 года - 2439. Наибольшее количество зарегистрированных браков 14.02.2019 - в Днепропетровской (231), город Киев (211), Львовской (174), Ивано-Франковской (148) областях", - отметили в пресс- службе.

При этом в пресс-службе добавили, что по состоянию на 13 февраля было принято 1836 заявлений о государственной регистрации брака в День влюбленных. Больше принятых на этот день заявлений было зафиксировано в Днепропетровской (152), Киеве (137), Запорожской (129) областях. Кроме того, граждане имели возможность подавать заявление 14 февраля и в воспользоваться услугой "Брак в сутки".

Напомним, в День всех влюбленных 94 Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине работали до 24:00.

Ранее "Страна" писала о том, что в День влюбленных в Одесском зоопарке выбрали самую романтичную пару.

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