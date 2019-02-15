СБУ вернула правозащитнице Елене Бережной изъятую у нее во время обыска осенью технику. Передача ценностей состоялась спустя 3,5 месяца после обыска у матери погибшей экс-депутата Ирины Бережной.

Этот обыск состоялся в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), которое ведет СБУ в отношении неназванных лиц. Елена Бережная проходит по делу как свидетель.

Как рассказала "Стране" сама Бережная, технику и содержащуюся на ней информацию не смогли признать вещественным доказательством по этому делу.

"Сегодня я забрала свой компьютер и два планшета, которые были изъяты следственной группой СБУ во время обыска в моей квартире в ноябре 2018 года. Сам обыск проходил в рамках производства, которое никак не касается ни меня, ни моего Института правовой политики и социальной защиты. Это дело тянется еще с весны 2017 года в отношении лиц, чьи имена СБУ не называет. В рамках этого производства по общему решению суда было решено изъять мою технику и проверить ее на содержание переписок. Но в них не нашли ничего антигосударственного или антиукраинского, - рассказала "Стране" Елена Бережная. - Поэтому меня пригласили в СБУ и вернули мне мою технику. Руководитель следственной группы извинился".

По словам правозащитницы, в ближайшее время в суде будет рассматриваться ее прошение о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, которые проводили обыски.

"Они забрали деньги и ценности, которые не показали в протоколе. Это чистейшее мародерство. Забрали компьютер, 2 планшета, и один из планшетов отдали даже без кожаного футляра. Такие действия не приветствуются офицерами СБУ. Глава группы дал слово, что когда будет доказано, что они чинили произвол, они будут уволены из спецслужбы", - сообщила "Стране" Бережная.

Как уже сообщала "Страна", сотрудники СБУ провели обыски в квартире матери погибшего экс-нардепа Ирины Бережной Елены 6 ноября.

Бережная заявляла, что своими действиями сбушники хотели сорвать митинг у памятника Ватутина, посвященный 75-летию освобождения Киева от фашистов. После проведения следственных мероприятий в ее квартире Бережную вынесли из помещения на носилках. По ее словам, сотрудники СБУ переступали через нее, наступали на волосы, проводили обыск, о котором она понятия не имела.