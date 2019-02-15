Известная актриса советского и российского кино Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в одной из московских больниц, сообщают "Дни.ру". Как отмечает издание, здоровье 80-летней актрисы ухудшилось из-за многочисленных скандалов с родственниками, которые активно освещаются в СМИ.

"Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!" — заявила журналистам Федосеева-Шукшина.

Члены семьи народной артистки РФ за последний год регулярно фигурируют в прессе и на ТВ. Недавно внук Лидии Николаевны Василий рассказал о непростых отношениях с родственниками и жизни в московской квартире Шукшиных. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" сын младшей дочери артистки Ольги заявил, что родная мать сдала его в интернат.

Помимо этого, в прессе давно писали о конфликте Федосеевой-Шукшиной с дочерьми. Старшая наследница Анастасия от брака с заслуженным артистом Украины Вячеславом Ворониным в одном из своих интервью призналась, что впервые увидела мать в возрасте пяти лет и не общалась с ней довольно долгое время. Также она рассказала, что Федосеева-Шукшина отказалась от нее ради карьеры.

"Мы просто вообще друг друга не знаем. Мне иногда кажется, что она обижена на моего папу, но я не понимаю, при чем здесь я", – цитирует Анастасию StarHit.

Дочь известной актрисы утверждает, что все свое детство она провела с отцом. По ее словам, когда-то мать планировала забрать ее к себе, но та отказалась переезжать, так как не нуждалась в помощи родительницы.

В начале 90-х Анастасия оказалась в тюрьме в результате скандала с запрещенными веществами. Позднее в своих интервью она признавалась, что глубоко раскаивается в произошедшем. По словам старшей дочери Федосеевой-Шукшиной, она совершила ошибку в погоне за легкими деньгами.

В декабре 2018 года младшая дочь Ольга от брака с писателем и режиссером Василием Шукшиным в эфире программы "Прямой эфир" Андрея Малахова рассказала о плохих отношениях в семье. Девушка сообщила, что она хочет мира в семье, а не раздела имущества с матерью и сестрой Марией Шукшиной.

"Маша вообще заблокировала меня везде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более, она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводила большую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы", — посетовала Ольгая Шукшина.



После рождения сына Василия и разногласий с мужем Ольга решила уйти с ребенком в монастырь, в котором провела пятнадцать лет. В 2013 году она вернулась к мирской жизни и заявила о том, что претендует на долю в квартире своего отца в центре Москвы. Согласно данным СМИ, ее стоимость оценивалась в несколько десятков миллионов рублей.

По данным StarHit, Ольга также просила Лидию Николаевну разменять объект недвижимости, однако для той была важна каждая мелочь, оставшаяся от знаменитого писателя. Кроме того, Федосеева-Шукшина отказалась продавать свою часть апартаментов, а после и вовсе переписала долю на внучку Анну.

"Младшая Оля поставила матери условие — или разменять квартиру, или выплатить ей 15 млн за причитающуюся по закону часть. А для Лиды все, что касается Василия Макарыча — святое, квартиру, где, хоть и недолго, но они пожили с Шукшиным, она менять никогда не будет", — рассказывал актер Станислав Садальский в "Живом Журнале".

В тоже время и с некогда любимой внучкой Анной у актрисы начали портиться отношения. Через некоторое время Лидия Николаевна подала на нее в суд. Тогда внучка решила продать недвижимость, а полученную сумму (примерно восемь млн рублей) оставила себе, не согласовав это с бабушкой. В ходе судебного разбирательства суд вынес решение в пользу Анны.

В ноябре прошлого года новость о свадьбе Федосеевой-Шукшиной и музыкального продюсера Бари Алибасов вызвала широкий общественный резонанс. Известно, что с основателем группы «На-на» актриса была в отношениях еще с 1995 года, но уже через несколько лет пара рассталась, при этом сохранив дружескую связь.

Выяснилось, что не все близкие Лидии Николаевны были рады этому событию: дочери актрисы не присутствовали на свадьбе. Как сообщили СМИ, они даже не знали о планах матери.

"Я не знала о свадьбе и маму не поздравила, — поделилась Анастасия. — Но почему бы и нет, ведь ее дети, внуки выросли, можно посвятить время себе. С Бари я не знакома, мы только общались с ним как-то по телефону. Думаю, что мама будет счастлива с ним".

Ранее мы писали, что Александр Цекало готовится к свадьбе с голливудской актрисой на 20 лет моложе него.