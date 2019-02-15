К живущему в российской Анапе ученому Владимиру Углеву, одному из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", пришли домой с проверкой сотрудники полиции. Это случилось после того, как в городе начали массово появляться листовки с его фотографиями и обвинениями в педофилии, пишет Медуза.

На объявлениях изображена фотография химика и его персональные данные с указанием точного места жительства. Авторы утверждают, что Углев якобы "знакомится с детьми возле школ, пишет им во "ВКонтакте" и просит присылать откровенные фото".

Как рассказал сам Углев, к нему пришли полицейские, которые объяснили свой визит "обращениями граждан". Они осмотрели его квартиру и содержимое ноутбука, а на следующий день провели с ним беседу в отделении полиции и взяли отпечатки пальцев.

Фото: mk.ru

Углев был одним из ученых, публично подтвердивших разработку "Новичка" в СССР после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские официальные лица тогда отрицали существование подобных программ.

Это уже не первый инцидент с Углевым. Ранее "Страна" сообщала, что разработчика под Анапой в апреле прошлого года сбила машина. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает. По его словам, он заметил, как едет машина и не сбавляет ход. Тогда он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же настиг его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины. Водитель оказался соседом, который "задумался".

Также мы писали о том, что разработчик "Новичка" рассказал о первой помощи и противоядии от вещества.