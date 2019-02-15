За подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера внесли залог в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен. Это сделал его адвокат Дмитрий Ильченко. Он же и сообщил об этом на своей странице в соцсети.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство", - написал Ильченко.

Фото: facebook.com

Напомним, 31 июля 2018 года на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили активистку серной кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни Екатерина Гандзюк умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела.

В понедельник, 11 февраля, председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам Мангер заявил, что не будет бежать из страны и готов ответить на все вопросы следователей. А в ночь на 15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2,5 миллиона.

Также мы сообщали, что Мангер заявил, что его закроют в подвале СБУ, скажут, что повесился и дело рассыпется".