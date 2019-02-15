Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на третий день переговоров в Сочи сыграли в хоккей. Соответствующее видео опубликовал 15 февраля Telegramm-канал Life Shot.

Издание отмечает, что оба президента играют в одной команде, но одеты в форму своих национальных сборных.

Видео: t.me/Lshort

Президент Беларуси, кстати, уже рассказал, о чем говорил с Путиным. Они обсуждали не только текущие моменты, но и отношения между странами после смены руководителей государств, сообщает ТАСС. "Мы откровенно друг другу говорим, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. А что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин с Лукашенко покатались на лыжах в Сочи.

Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко три дня будут беседовать в Сочи с глазу на глаз.