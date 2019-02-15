В пятницу, 15 февраля, в Окружном административном суде Киева приступили к рассмотрению по сути дела Ульяны Супрун, которая была отстранена от исполнения обязанностей главы Минздрава, передают Вести.

Через нескольку минут после начала заседания, судья по делу Ульяны Супрун Сергей Каракашьян сообщил, что берет самоотвод, и покинул зал заседаний, удалившись в комнату для совещаний. По его словам, он вынужден это сделать из-за оказываемого на него давления со стороны Кабмина и Супрун.

Видео: Facebook/Газета Вести

Как отмечает издание, сама Супрун ушла в министерство. По ее словам, у нее нет время на суды. "Нужно работать", - пояснила чиновница.

Накануне, 14 февраля, суд огласил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Судья Сергей Каракашьян разрешил Супрун временно возглавлять ведомство. Однако как сообщила сама Супрун, она начала подписывать документы уже с самого утра четверга, т.е. до начала заседания суда.

Тем временем, около здания суда собралась толпа митингующих. Они скандируют "Ганьба!". Бурную реакцию собравшихся вызвал приезд депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Скриншот: Facebook/Игорь Мосийчук

Депутат считает, что суд признал узурпацию власти Ульяной Супрун в министерстве, поэтому он подает дополнение к исковым требованиям.