Специальное заседание Верховной Рады, посвященное годовщине "начала российской агрессии против Украины", состоится 19 февраля, и в нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и глава Европейского совета Дональд Туск, заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий, передает "Интерфакс-Украина".

"Касательно нашего заседания 19 февраля. Оно приурочено к важной дате, 5 лет которой исполняется – это начало российской агрессии… Мы можем подвести итоги, чтобы продемонстрировать: Российская империя является угрозой не только для Украины, она является угрозой для всей Европы, для всего евроатлантического пространства", - сказал Андрей Парубий на брифинге в Киеве.

По его словам, на заседании поднимут вопрос энергетической безопасности, в частности, строительства газопровода "Северный поток - 2", а также экономической, информационной безопасности.

Спикер ВР пояснил, что это заседание не будет традиционным: во время него не будут проводиться голосования.

"Будет присутствовать президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, который как главнокомандующий сможет говорить и о защите Украины в тот период, и о масштабной угрозе Путина… И премьер-министр Украины обязательно будет присутствовать на этом заседании", - сообщил спикер Верховной Рады.

По его словам, в заседании также примет участие председатель Европейского совета Дональд Туск, приглашены руководители силовых структур Украины.

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