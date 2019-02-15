Полицейские столицы арестовали 26-летнего мужчину, который промышлял обманом пенсионеров. Мошенник под видом установки счетчиков на газ выманивал у жертв денежные средства. Всего преступнику удалось обмануть 22 пенсионеров, прежде чем он был разоблачен. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в данный момент парню объявили о подозрении и поместили под стражу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Отмечается, что полиция получала сообщения от обманутых пенсионеров в течение нескольких месяцев. Прикрываясь якобы установкой газовых счетчиков мошенник брал у стариков деньги.

Схема преступлений была тщательно продумана. 26-летний житель столицы приходил только в те квартиры, в которых жили граждане преклонного возраста. Он заявлял, что является работником газовой службы и предлагал скиду на установку счетчика (4900 вместо 7000 тыс. грн). Доверчивые пенсионеры соглашались и платили, но счетчики так никто и не поставил.

Сначала преступник был отпущен под личное обязательство, однако это его не остановило от совершения новых преступлений. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Видео: YouTube/Полиция Киева

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